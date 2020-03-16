Полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 53-летнего Арви, который пропал в воскресенье вечером в Вяэтса (Ярвамаа).
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 53-летнего Арви, который пропал в воскресенье вечером в Вяэтса (Ярвамаа).
Последний раз мужчина контактировал с близкими в 21.30 воскресенья. Арви ушел в неизвестном направлении из своего дома в поселке Вяэтса и не вернулся. Он может передвигаться на автомобиле темно-серого цвета Toyota Carina (номер 430 BJS). Телефон мужчины отключен.
Поиски и опросы близких результатов пока не дали.
Приметы: шатен, короткая прическа, карие глаза и усы. Может быть одет в темные куртку, джинсы и кроссовки.
Если вы видели Арви или его машину, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Красные метки на спидометре: зачем они?
Школьникам МО устроили трехнедельные каникулы с 23 марта
Названа причина быстрого распространения коронавируса
Подмосковные школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта