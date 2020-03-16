16.03.2020, 20:47

Полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 53-летнего Арви, который пропал в воскресенье вечером в Вяэтса (Ярвамаа).

Последний раз мужчина контактировал с близкими в 21.30 воскресенья. Арви ушел в неизвестном направлении из своего дома в поселке Вяэтса и не вернулся. Он может передвигаться на автомобиле темно-серого цвета Toyota Carina (номер 430 BJS). Телефон мужчины отключен.

Поиски и опросы близких результатов пока не дали.

Приметы: шатен, короткая прическа, карие глаза и усы. Может быть одет в темные куртку, джинсы и кроссовки.

Если вы видели Арви или его машину, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.

PPA
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