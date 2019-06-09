09.06.2019, 09:21
Полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины
Полиция просит помощи в поиске 47-летнего Юри, который ушел из дома по уходу Меэгомяэ (Вырумаа).
Полиция просит помощи в поиске 47-летнего Юри, который ушел из дома по уходу Меэгомяэ (Вырумаа).
Мужчина ушел из социального дома в неизвестном направлении. По словам работников учреждение, пропавший — быстрый человек, поэтому он мог уйти о дома довольно далеко.
Полиция предприняла поиски пропавшего, но безрезультатно.
Юри — худощавый, ростом около 170 см, немного сутулится. Волосы короткие, светлые. При уходе из дома носил красноватую майку, на ногах короткие синие брюки.
Если у вас есть информация о пропавшем мужчине, позвоните по телефону 112.
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