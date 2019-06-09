Полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины

Мужчина ушел из социального дома в неизвестном направлении. По словам работников учреждение, пропавший — быстрый человек, поэтому он мог уйти о дома довольно далеко.

Полиция предприняла поиски пропавшего, но безрезультатно.

Юри — худощавый, ростом около 170 см, немного сутулится. Волосы короткие, светлые. При уходе из дома носил красноватую майку, на ногах короткие синие брюки.

Если у вас есть информация о пропавшем мужчине, позвоните по телефону 112.