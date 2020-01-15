Полиция просит помощи в поиске пропавшего молодого человека

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения. Одет в зеленую куртку и черные брюки.

Ханс живет в Тарту, в разговорах с друзьями высказывал намерения посетить различные места в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа.

Полиция просит всех, кто видел Ханса или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.