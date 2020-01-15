15.01.2020, 15:27
Полиция просит помощи в поиске пропавшего молодого человека
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летнего Ханса, который ушел 13 января из своего временного жилища в Тапа и пропал.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летнего Ханса, который ушел 13 января из своего временного жилища в Тапа и пропал.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения. Одет в зеленую куртку и черные брюки.
Ханс живет в Тарту, в разговорах с друзьями высказывал намерения посетить различные места в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа.
Полиция просит всех, кто видел Ханса или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
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