Полиция просит помощи в поиске пропавшего молодого человека

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летнего Ханса, который ушел 13 января из своего временного жилища в Тапа и пропал.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения. Одет в зеленую куртку и черные брюки.
Ханс живет в Тарту, в разговорах с друзьями высказывал намерения посетить различные места в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа.
Полиция просит всех, кто видел Ханса или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
Самый громкий скандал в фигурном катании России
Татьяна Тарасова: «Всем встать! Такого не было никогда в мире!»
Отшельница Лыкова призналась, как над ней когда-то надругались
Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе