08.04.2020, 21:38

Полиция просит помощи в поиске пропавшего Андрея. Ему угрожает опасность


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Полиция просит помощи в поиске пропавшего Андрея. Ему угрожает опасность
PPA

Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Андрея, который ушел сегодня из дома по уходу в деревне Тыйракырве волости Тапа и до сих пор не вернулся.

По состоянию здоровья без посторонней помощи Андрей может попасть в беду.

На нем была серый свитер, черные спортивные брюки, коричневые кроссовки. Его рост 170 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы с лысиной.

В октябре прошлого года Андрей таким же образом уходил из дома по уходу, полиция нашла его тогда в окрестностях Тапа.

Полиция проверила места, где он мог находиться, район квартирных домов в Лехтсе, и дорогу из дома по уходу Прууна в Тапа, но поиски не принесли результатов.

Полиция просит всех, кто видел Андрея, позвонить на номер 112.

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