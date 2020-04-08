Полиция просит помощи в поиске пропавшего Андрея. Ему угрожает опасность

По состоянию здоровья без посторонней помощи Андрей может попасть в беду.

На нем была серый свитер, черные спортивные брюки, коричневые кроссовки. Его рост 170 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы с лысиной.

В октябре прошлого года Андрей таким же образом уходил из дома по уходу, полиция нашла его тогда в окрестностях Тапа.

Полиция проверила места, где он мог находиться, район квартирных домов в Лехтсе, и дорогу из дома по уходу Прууна в Тапа, но поиски не принесли результатов.

Полиция просит всех, кто видел Андрея, позвонить на номер 112.