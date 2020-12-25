25.12.2020, 12:44

Полиция просит помощи в поиске пропавшего 70-летнего мужчины


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Полиция просит помощи в поиске пропавшего 70-летнего мужчины
PPA foto

Полиция разыскивает 70-летнего Адо, который проживает в доме для престарелых Сымера в уезде Сааремаа. В последний раз его видели 24 декабря в доме для престарелых, откуда он ушел примерно в 15:00 в неизвестном направлении. Мужчина может попасть в беду.

Когда Адо уходил из дома престарелых, то на нем был темно-зеленый свитер. Мужчина 181 см ростом, худощавого телосложения, у него седые волосы и серые глаза.

Полиция проверила ближайшие населенные пункты, поиски мужчины продолжаются.

Полиция просит всех, кто видел мужчину на фото, либо располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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