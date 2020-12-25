Полиция просит помощи в поиске пропавшего 70-летнего мужчины

Когда Адо уходил из дома престарелых, то на нем был темно-зеленый свитер. Мужчина 181 см ростом, худощавого телосложения, у него седые волосы и серые глаза.

Полиция проверила ближайшие населенные пункты, поиски мужчины продолжаются.

Полиция просит всех, кто видел мужчину на фото, либо располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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