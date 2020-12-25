Полиция просит помощи в поиске пропавшего 70-летнего мужчины
Полиция разыскивает 70-летнего Адо, который проживает в доме для престарелых Сымера в уезде Сааремаа. В последний раз его видели 24 декабря в доме для престарелых, откуда он ушел примерно в 15:00 в неизвестном направлении. Мужчина может попасть в беду.
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