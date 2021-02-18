18.02.2021, 22:01
Полиция просит помощи в поиске пожилой жительницы Таллинна
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 76-летней Виктории Гизела (Viktoria-Giesela), которая в четверг в полдень ушла со своего места жительства и до сих пор не вернулась.
Виктория-Гизела проживает в Пирита, она была одета в светло-фиолетовое полупальто (с меховыми краями), темно-синие тренировочные брюки и черные полусапожки. При ходьбе использует палки.
Полиция просит всех, кто видел женщину или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.
Шварценеггер прокомментировал смерть Юрия Власова
Примерзли к стеклу дворники? Секрет, о котором никто не знает
Какую вакцину выбрал Израиль: это неожиданно
Жулин о Плющенко и Тутберидзе: Некий элемент шоу-бизнеса пришел