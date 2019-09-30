Полиция просит помощи в поиске пожилой женщины

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей сегодня в Вильяндимаа из больницы 62-летней Кристы.
В понедельник днем полиции сообщили, что из больницы в Ямеяла самовольно ушла в неизвестном направлении 62-летняя Криста.
На женщине было длинное темное вязаное платье, на которое могла быть надета черная кофта. Рост женщины 165 см, седоватые длинные волосы.
Женщина могла взять курс на Тюри, где ранее было ее место жительства, или Тарту.
Полиция просит всех, у кого есть информация об изображенной на фото Кристе, позвонить по телефону 112.
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