Полиция просит помощи в поиске пожилого мужчины

Последний раз Лембита видели вчера вечером в 21 час в селе Йыуса, где живет его близкий. Оттуда мужчина должен был пойти домой в деревню Кудина.

Домой Лембит не пришел, его телефон не отвечает. Сегодня днем встревоженные родственники обратились в полицию.

Лембит был одет в сине-красную водолазку, серые тренировочные брюки, на голове - черная меховая шапка. Мужчина носит седую бороду. В силу состояния здоровья он не всегда адекватно воспринимает окружающее, бывают проблемы со слухом.

Полиция просит всех, кто видел Лембита или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.