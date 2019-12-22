Полиция просит помощи в поиске пожилого мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего без вести в волости Йыгева 72-летнего Лембита.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего без вести в волости Йыгева 72-летнего Лембита.
Последний раз Лембита видели вчера вечером в 21 час в селе Йыуса, где живет его близкий. Оттуда мужчина должен был пойти домой в деревню Кудина.
Домой Лембит не пришел, его телефон не отвечает. Сегодня днем встревоженные родственники обратились в полицию.
Лембит был одет в сине-красную водолазку, серые тренировочные брюки, на голове - черная меховая шапка. Мужчина носит седую бороду. В силу состояния здоровья он не всегда адекватно воспринимает окружающее, бывают проблемы со слухом.
Полиция просит всех, кто видел Лембита или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.
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