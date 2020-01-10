Полиция просит помощи в поиске 45-летнего мужчины
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 45-летнего Урмаса, которого его близкие не видели уже две недели.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 45-летнего Урмаса, которого его близкие не видели уже две недели.
Насколько известно, в последний раз Урмаса видели 27 декабря у здания Тартуского рынка. Возможно, Урмас находится в Тарту, но не исключены и другие варианты. Не имея определенного места для ночевки, он может находиться в компании асоциалов.
Урмас живет в волости Камбья, мобильного телефона у мужчины нет.
Приметы: рост 180 см, лысый, полноватого телосложения. Одет в светло-зеленую куртку, черную шапку и синие джинсы.
Если кто-то в новом году видел Урмаса или обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, полиция просит позвонить по телефону 112.
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