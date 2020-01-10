Полиция просит помощи в поиске 45-летнего мужчины

Насколько известно, в последний раз Урмаса видели 27 декабря у здания Тартуского рынка. Возможно, Урмас находится в Тарту, но не исключены и другие варианты. Не имея определенного места для ночевки, он может находиться в компании асоциалов.

Урмас живет в волости Камбья, мобильного телефона у мужчины нет.

Приметы: рост 180 см, лысый, полноватого телосложения. Одет в светло-зеленую куртку, черную шапку и синие джинсы.

Если кто-то в новом году видел Урмаса или обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, полиция просит позвонить по телефону 112.