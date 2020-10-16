Полиция просит помощи в поиске 13-летней девочки

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Марлеэн, которая ушла вчера вечером из своего дома в поселке Кырвекюла (волость Тарту).
У девочки с собой мобильный телефон, но он отключен.
Полиция провела работу по поиску Марлеэн, но она не увенчалась успехом.
Девочка и раньше уходила из дома.
Ее рост 176 см, среднего телосложения. Длинные каштановые волосы. Одета в вишневого цвета куртку, черно-белые кроссовки, с собое синяя сумочка.
Если вы видели Марлеэн или у вас есть информация о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.
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