Полиция просит помощи в поиске 13-летней девочки

У девочки с собой мобильный телефон, но он отключен.

Полиция провела работу по поиску Марлеэн, но она не увенчалась успехом.

Девочка и раньше уходила из дома.

Ее рост 176 см, среднего телосложения. Длинные каштановые волосы. Одета в вишневого цвета куртку, черно-белые кроссовки, с собое синяя сумочка.

Если вы видели Марлеэн или у вас есть информация о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.