06.08.2019, 11:10

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тарту девушки


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тарту девушки
PPA

Полиция просит помощи в поиске 17-летней Адрианы, которая в пятницу в первой половине дня ушла из дома в Тарту и до сих пор не вернулась.

Одета девушка была в черные брюки, белые кроссовки, розовую рубашку и черное пальто. Имела при себе черную сумку.

Полиция просит всех, кто располагает информацией относительно местонахождения Адрианы, сообщить об этом по номеру 112.

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