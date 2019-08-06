06.08.2019, 11:10
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тарту девушки
Полиция просит помощи в поиске 17-летней Адрианы, которая в пятницу в первой половине дня ушла из дома в Тарту и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в поиске 17-летней Адрианы, которая в пятницу в первой половине дня ушла из дома в Тарту и до сих пор не вернулась.
Одета девушка была в черные брюки, белые кроссовки, розовую рубашку и черное пальто. Имела при себе черную сумку.
Полиция просит всех, кто располагает информацией относительно местонахождения Адрианы, сообщить об этом по номеру 112.
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