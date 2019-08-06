Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тарту девушки

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Полиция просит помощи в поиске 17-летней Адрианы, которая в пятницу в первой половине дня ушла из дома в Тарту и до сих пор не вернулась.