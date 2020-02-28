Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Азери 81-летней Галины. У женщины проблемы с памятью
Полиция просит помощи в поисках 81-летней Галины, пропавшей в Азери в Ляэне-Вирумаа.
Полиция просит помощи в поисках 81-летней Галины, пропавшей в Азери в Ляэне-Вирумаа.
Галину видели в последний раз сегодня утром, когда она ушла из дома в поселке Азери. Уходя из дома_ она сказала соседке, что идет менять паспорт, но ни в одном бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны ее не было и неизвестно, куда пожилая женщина могла направиться. У Галины есть проблемы с памятью, иногда ей трудно ориентироваться во времени и пространстве, поэтому она может оказаться в беде.
Полиция собрала у близких информацию и сейчас занимается тем, чтобы выяснить, куда могла направиться Галина. Также патрули проверяют дороги в лесу.
Рост Галины — 155 см, она худощавого телосложения, у нее короткие волосы с проседью. На ней было светлое пальто и розовый берет.
Всех, кто видел Галину, просят незамедлительно позвонить на номер 112.
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