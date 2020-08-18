18.08.2020, 17:13
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ыйсмяэ Олега
Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел из дома в субботу после обеда и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел из дома в субботу после обеда и до сих пор не вернулся.
Мужчина и раньше уходил на пару дней из дома и находился в Ыйсмяэ, Какумяэ или Астангу. Он не ищет общения и из-за состояния здоровья ему иногда трудно ориентироваться в происходящем.
У Олега при себе были ключи от квартиры, но других вещей он не взял. Его рост 180 см, он среднего телосложения, у него темные волосы и серые глаза. На Олеге были черный свитер, коричневые брюки и коричневая обувь.
Полиция просит всех, кто видел Олега или знает, где он может находиться, сообщить на номер 112.
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