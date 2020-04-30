Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне пожилого мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего с четверга в столичном районе Нымме 81-летнего Василия.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего с четверга в столичном районе Нымме 81-летнего Василия.
Василий ушел в четверг из дома на улице Валдеку в 16 часов и до сих пор домой не вернулся.
Рост 167 см, худощавого телосложения. Одет в темно-серую куртку, темно-синий свитер, синие брюки со стрелками, на голове — черная фуражка. Уходя гулять, мужчина не взял с собой телефон.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину или знает о его местонахождении, сообщить по тел. 112.
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