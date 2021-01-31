31.01.2021, 08:40

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве подростка

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EST 12
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве подростка
PPA

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января примерно в 16 часов ушел из дома на улице Выйду в Нарве и до сих пор не вернулся.

Известно, что молодой человек и раньше уходил из дома, но не на столь длительное время. Возможно, у него проблемы со здоровьем.

Рост Ильи 168 см, среднего телосложения, темные волосы. Уходя из дома, он был одет в черную куртку, черные брюки, черно-белую обувь. Телефон подростка выключен.

Полиция просит всех, кто видел Илью или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

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