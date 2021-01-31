Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве подростка

Известно, что молодой человек и раньше уходил из дома, но не на столь длительное время. Возможно, у него проблемы со здоровьем.

Рост Ильи 168 см, среднего телосложения, темные волосы. Уходя из дома, он был одет в черную куртку, черные брюки, черно-белую обувь. Телефон подростка выключен.

Полиция просит всех, кто видел Илью или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.