Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве подростка

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января примерно в 16 часов ушел из дома на улице Выйду в Нарве и до сих пор не вернулся.
Известно, что молодой человек и раньше уходил из дома, но не на столь длительное время. Возможно, у него проблемы со здоровьем.
Рост Ильи 168 см, среднего телосложения, темные волосы. Уходя из дома, он был одет в черную куртку, черные брюки, черно-белую обувь. Телефон подростка выключен.
Полиция просит всех, кто видел Илью или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.
Убивает 97% COVID за 5 минут: и этот продукт назвали ученые
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео