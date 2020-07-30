30.07.2020, 21:03
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 53-летнего мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 53-летнего Андреса, который ушел сегодня в 16 часов из дома в селе Кодиярве (волость Камбья, Тартумаа) и пропал.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 53-летнего Андреса, который ушел сегодня в 16 часов из дома в селе Кодиярве (волость Камбья, Тартумаа) и пропал.
Андрес невысокого роста с темно-каштановыми короткими волосами, на лице - шрамы. Мужчина не говорит, он нуждается в помощи во всех повседневных делах.
Уходя из дома, он был одет в светло-синюю спортивную куртку и светлые кроссовки.
Если у вас есть информация о местонахождении Андреса, полиция просит сообщить ее по телефону 112.
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