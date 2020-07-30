Полиция просит помощи в поисках пропавшего 53-летнего мужчины

Андрес невысокого роста с темно-каштановыми короткими волосами, на лице - шрамы. Мужчина не говорит, он нуждается в помощи во всех повседневных делах.

Уходя из дома, он был одет в светло-синюю спортивную куртку и светлые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Андреса, полиция просит сообщить ее по телефону 112.