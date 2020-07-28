Полиция просит помощи в поисках пропавшего 48-летнего Ивана
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Ивана. По имеющейся информации, мужчина уехал из дома на автомобиле неделю назад.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Ивана. По имеющейся информации, мужчина уехал из дома на автомобиле неделю назад.
Полиция получила 27 июля сообщение, что близкие уже более недели не видели Ивана, который живет в селе Ыуна волости Йыгева. Телефон мужчины всё это время был отключен.
По имеющимся данным, мужчина уехал на автомобиле Fiat Ducato белого цвета с регистрационным номером 189BYN. Ранее он говорил, что планирует поехать в Таллинн на рынок для продажи товара, но в столицу так и не приехал.
Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Ивана или кто-то видел его, полиция просит позвонить по телефону 112.
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