Полиция просит помощи в поисках пропавшего 48-летнего Ивана

Полиция получила 27 июля сообщение, что близкие уже более недели не видели Ивана, который живет в селе Ыуна волости Йыгева. Телефон мужчины всё это время был отключен.

По имеющимся данным, мужчина уехал на автомобиле Fiat Ducato белого цвета с регистрационным номером 189BYN. Ранее он говорил, что планирует поехать в Таллинн на рынок для продажи товара, но в столицу так и не приехал.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Ивана или кто-то видел его, полиция просит позвонить по телефону 112.