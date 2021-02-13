Полиция просит помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса

Рост Маркуса около 150 см, он худощавого телосложения. Когда он выходил из дома, на нем была темно-синяя парка, светлые джинсы, шапка с козырьком и темно-синий рюкзак Nike.

Если кто-то знает о местонахождении мальчика или видел его, полиция просит позвонить по номеру 112.

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