13.02.2021, 10:26
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса, который вчера в середине дня ушел из своего дома в Раквере и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 13-летнего Маркуса, который вчера в середине дня ушел из своего дома в Раквере и до сих пор не вернулся.
Рост Маркуса около 150 см, он худощавого телосложения. Когда он выходил из дома, на нем была темно-синяя парка, светлые джинсы, шапка с козырьком и темно-синий рюкзак Nike.
Если кто-то знает о местонахождении мальчика или видел его, полиция просит позвонить по номеру 112.
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