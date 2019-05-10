Полиция просит помощи в поисках потерявшегося Виктора

Мужчина находился вместе с супругой в торговом центре Tasku и в какой-то момент исчез из поля зрения.

Его рост 165 см, волосы короткие седые. Мужчина был одет в темно-серую куртку с капюшоном, черную кепку и темные брюки. При себе имел синюю сумку, в которой находилась светлая куртка. Мобильного телефона у него не было.

В связи с состоянием здоровья Виктор может не осознавать происходящее.

Самостоятельно добраться до своего дома в Рынгу он не может.

Полиция просит всех, кто видел Виктора после указанного часа, или располагает иной полезной информацией, сообщить об этом по номеру 112.