Полиция просит помощи в поисках потерявшегося Виктора
Полиция просит помощи в поисках потерявшегося сегодня около 15:40 в Тарту 90-летнего Виктора.
Полиция просит помощи в поисках потерявшегося сегодня около 15:40 в Тарту 90-летнего Виктора.
Мужчина находился вместе с супругой в торговом центре Tasku и в какой-то момент исчез из поля зрения.
Его рост 165 см, волосы короткие седые. Мужчина был одет в темно-серую куртку с капюшоном, черную кепку и темные брюки. При себе имел синюю сумку, в которой находилась светлая куртка. Мобильного телефона у него не было.
В связи с состоянием здоровья Виктор может не осознавать происходящее.
Самостоятельно добраться до своего дома в Рынгу он не может.
Полиция просит всех, кто видел Виктора после указанного часа, или располагает иной полезной информацией, сообщить об этом по номеру 112.
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