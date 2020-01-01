Полиция просит помощи в поисках Натальи. Она может находиться в Таллинне или Ида-Вирумаа
Полиция просит помощи в поисках Натальи, которая сегодня ночью ушла из расположенного в Раквере дома призрения и не вернулась.
Полиция просит помощи в поисках Натальи, которая сегодня ночью ушла из расположенного в Раквере дома призрения и не вернулась.
Телефон женщины отключен. Медикаментов, которые Наталье нужно принимать ежедневно, у нее с собой нет, в связи с чем ей может угрожать опасность.
Согласно имеющейся информации, женщина могла направиться либо в Ида-Вирумаа, либо в Таллинн. Рост Натальи около 170 см, телосложение плотное, волосы темно-каштановые, длинные. Была одета в черное пальто до колен, черную блузку, серые рейтузы и черные сапоги на каблуках.
Полиция просит всех, кто видел похожую женщину или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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