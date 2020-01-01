Полиция просит помощи в поисках Натальи. Она может находиться в Таллинне или Ида-Вирумаа

Телефон женщины отключен. Медикаментов, которые Наталье нужно принимать ежедневно, у нее с собой нет, в связи с чем ей может угрожать опасность.

Согласно имеющейся информации, женщина могла направиться либо в Ида-Вирумаа, либо в Таллинн. Рост Натальи около 170 см, телосложение плотное, волосы темно-каштановые, длинные. Была одета в черное пальто до колен, черную блузку, серые рейтузы и черные сапоги на каблуках.

Полиция просит всех, кто видел похожую женщину или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.