14.02.2020, 14:37

Полиция просит помощи в поисках 82-летней Галины


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Полиция просит помощи в поисках 82-летней Галины
PPA

Полиция разыскивает 82-летнюю Галину, которая пропала вчера вечером в Таллинне. Об исчезновении женщины сообщил сегодня ее сын, который видел мать вчера в 22.20, проводив ее на автобус номер 36.

Галина зашла в автобус на остановке "Väike-Õismäe" и должна была выйти на остановке "Männi" на Эхитаяте теэ. Сегодня телефон Галины выключен, так же видно, что она не ночевала дома, соседи ее не видели. У Галины могут быть проблемы с памятью.

На данный момент полиция проверила больницы и местность рядом с домом Галины, но пока безрезультатно.

Ее рост 150 см, она плотного телосложения. На ней была темно-зеленая куртка, розовая шапка, черные брюки и коричневые туфли.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просим позвонить по номеру 112.

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