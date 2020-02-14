Полиция просит помощи в поисках 82-летней Галины

Галина зашла в автобус на остановке "Väike-Õismäe" и должна была выйти на остановке "Männi" на Эхитаяте теэ. Сегодня телефон Галины выключен, так же видно, что она не ночевала дома, соседи ее не видели. У Галины могут быть проблемы с памятью.

На данный момент полиция проверила больницы и местность рядом с домом Галины, но пока безрезультатно.

Ее рост 150 см, она плотного телосложения. На ней была темно-зеленая куртка, розовая шапка, черные брюки и коричневые туфли.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просим позвонить по номеру 112.