Полиция просит помощи в поисках 75-летней Надежды

Женщина вышла несколько часов назад из дома и до сих пор не вернулась.

Рост женщины 163 см, среднего телосложения, была одета в зеленую водолазку, черные брюки и синие тапки.

По своему состоянию здоровья женщина не всегда может адекватно воспринимать окружающее и находить дорогу домой.

Известно, что ей нравится ездить в общественном транспорте (например садиться на автобус 38 на остановке Vesiniidu).

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Надежды или видел ее, сообщить в Центр тревоги по номеру 112.