Полиция просит помощи в поисках 75-летней Надежды
В понедельник во второй половине дня полиции сообщили, что в Мууга пропала 75-летняя Надежда, проживающая на улице Ласкетийру.
В понедельник во второй половине дня полиции сообщили, что в Мууга пропала 75-летняя Надежда, проживающая на улице Ласкетийру.
Женщина вышла несколько часов назад из дома и до сих пор не вернулась.
Рост женщины 163 см, среднего телосложения, была одета в зеленую водолазку, черные брюки и синие тапки.
По своему состоянию здоровья женщина не всегда может адекватно воспринимать окружающее и находить дорогу домой.
Известно, что ей нравится ездить в общественном транспорте (например садиться на автобус 38 на остановке Vesiniidu).
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Надежды или видел ее, сообщить в Центр тревоги по номеру 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Какая опасность "затаилась" в людях, переболевших короновирусом
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ
Компания пасынка Голиковой занялась разработкой вакцины от COVID
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые