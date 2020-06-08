08.06.2020, 17:44
Полиция просит помощи в поисках 68-летнего Арли
5 июня пансионат в деревне Аа в волости Люганузе покинул 68-летний Арли, который на сегодняшний день не вернулся обратно.
5 июня пансионат в деревне Аа в волости Люганузе покинул 68-летний Арли, который на сегодняшний день не вернулся обратно.
Полиция проверила возможные места, где мужчина может находиться. Также была проверена больница. К сожалению, найти мужчину не удалось.
Когда мужчина уходил из пансионата, на нем была меховая шапка, темная куртка, темные брюки, на ногах черные туфли. Мужчина примерно 165 см ростом, худощавого телосложения, волосы и борода седые.
Просим всех, кто видел Арли или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee или позвонить в Центр тревоги по номеру 112.
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