01.02.2020, 15:43
Полиция просит помощи в поисках 59-летнего мужчины
Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Пеэтера, который вчера поздно вечером ушел из дома попечения в деревне Кярла на Сааремаа.
Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Пеэтера, который вчера поздно вечером ушел из дома попечения в деревне Кярла на Сааремаа.
По словам работников учреждения, мужчина и раньше уходил, но его всегда находили поблизости. Рост Пеэтера 185 см, телосложение худощавое, волосы короткие седые, имеются проблемы со здоровьем.
Полиция просит всех, кто видел подходящего под описание мужчину, сообщить об этом по номеру 112.
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