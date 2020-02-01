Полиция просит помощи в поисках 59-летнего мужчины

По словам работников учреждения, мужчина и раньше уходил, но его всегда находили поблизости. Рост Пеэтера 185 см, телосложение худощавое, волосы короткие седые, имеются проблемы со здоровьем.

Полиция просит всех, кто видел подходящего под описание мужчину, сообщить об этом по номеру 112.