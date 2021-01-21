Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Дмитрия

Сегодня полиция получила сообщение, что вчера около восьми вечера Дмитрий ушел из дома в Кивиыли в неизвестном направлении и его местонахождение до сих пор не установлено.

Полиция проверила места, включая больницу, где мужчина может находиться, и поговорила с близкими пропавшего, однако он до сих пор не найден.

Рост Дмитрия 182 см, он среднего телосложения. Мужчина носит усы. Выходя из дома, он был одет в синюю рабочую куртку и темные джинсы. Дмитрий не взял с собой телефон.

Просим всех, кто видел Дмитрия или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112 или написать taavi.unuks@politsei.ee