Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Дмитрия
Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома в Кивиыли 48-летнего Дмитрия.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома в Кивиыли 48-летнего Дмитрия.
Сегодня полиция получила сообщение, что вчера около восьми вечера Дмитрий ушел из дома в Кивиыли в неизвестном направлении и его местонахождение до сих пор не установлено.
Полиция проверила места, включая больницу, где мужчина может находиться, и поговорила с близкими пропавшего, однако он до сих пор не найден.
Рост Дмитрия 182 см, он среднего телосложения. Мужчина носит усы. Выходя из дома, он был одет в синюю рабочую куртку и темные джинсы. Дмитрий не взял с собой телефон.
Просим всех, кто видел Дмитрия или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112 или написать taavi.unuks@politsei.ee
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