Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры: без помощи окружающих она может попасть в беду

Вчера вечером 46-летняя Александра ушла из своего дома на Таммсааре-теэ в Таллинне. На Александре были светло-бежевая куртка, черные брюки и сапоги, а также черная шапка. У нее полное телосложение и темные короткие волосы.

Информация о пропавшей передана полицейским патрулям, полицейские проверили как железнодорожный, так и автобусный вокзалы и список пассажиров паромов, чтобы убедиться, что она не покинула страну.

Поскольку отсутствует информация о передвижениях Александры и поскольку из-за ее состояния здоровья она без помощи окружающих может попасть в беду, полиция просит всех, кто видел ее, позвонить незамедлительно на номер 112.