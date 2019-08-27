Полиция просит помощи в поисках 42-летнего Элвиса, который уехал поздним вечером 23 августа из деревни Сели Раплаского уезда на автомобиле Volkswagen Sharan и до сих пор не вернулся.
Автомобиль серебряного цвета с номерным знаком 958 BBK.
Полицейские вместе с близкими собрали информацию и проверили места, где мог находиться мужчина, по поиски пока не принесли успехов.
Элвис среднего телосложения, у него светлые волосы, рост примерно 184 см. Он носит очки, на нем была одежда темного цвета
Просим всех, кто видел Элвиса либо его автомобиль, позвонить по номеру 5302 4826 или 112.
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