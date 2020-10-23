Полиция просит помощи в поисках 39-летнего мужчины

19 октября днем мужчина, никому ничего не сказав, ушел с работы. Последний раз его видели вечером того же дня, когда он ехал на велосипеде в сторону деревни Маарья-Магдалеэна.

Мужчина может находиться в Тартумаа и Йыгевамаа. Одет он был в черную дубленку, пеструю шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Юло или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.

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