Полиция просит помощи в поисках 39-летнего мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения проживающего в деревне Рейну в Тартумаа 39-летнего Юло. Последний раз его видели 19 октября.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения проживающего в деревне Рейну в Тартумаа 39-летнего Юло. Последний раз его видели 19 октября.
19 октября днем мужчина, никому ничего не сказав, ушел с работы. Последний раз его видели вечером того же дня, когда он ехал на велосипеде в сторону деревни Маарья-Магдалеэна.
Мужчина может находиться в Тартумаа и Йыгевамаа. Одет он был в черную дубленку, пеструю шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Юло или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.
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