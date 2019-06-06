Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Евгения

У полиции есть достаточно оснований подозревать 34-летнего Евгения в совершении преступления против имущества. Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении местонахождения мужчины.



Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Евгения, сообщить об этом по номеру 612 3000 или 337 2384, или по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee