Полиция просит помощи в поисках 27-летней Тайри

Предыдущие поиски результата не дали. Не исключается, что женщина может находиться и в Тарту.

Ее рост 164 см. Одета она была в черные брюки, коричневые зимние сапоги с белой оборкой, черную шапку. С собой взяла черную сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, позвонить по номеру 112.