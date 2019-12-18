18.12.2019, 18:07

Полиция просит помощи в поисках 27-летней Тайри

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EST 14
Полиция просит помощи в поисках 27-летней Тайри
Politsei otsib Jõgevamaal kodust lahkunud Tairit

Полиция просит помощи в поисках 27-летней Тайри, которая 17 декабря ушла из своего дома в деревне Калана в Пыльтсамаа и не вернулась. В повседневной жизни женщина нуждается в помощи.

Предыдущие поиски результата не дали. Не исключается, что женщина может находиться и в Тарту.

Ее рост 164 см. Одета она была в черные брюки, коричневые зимние сапоги с белой оборкой, черную шапку. С собой взяла черную сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, позвонить по номеру 112.

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