Полиция просит помощи в поисках 27-летней Тайри, которая 17 декабря ушла из своего дома в деревне Калана в Пыльтсамаа и не вернулась. В повседневной жизни женщина нуждается в помощи.
Предыдущие поиски результата не дали. Не исключается, что женщина может находиться и в Тарту.
Ее рост 164 см. Одета она была в черные брюки, коричневые зимние сапоги с белой оборкой, черную шапку. С собой взяла черную сумку.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, позвонить по номеру 112.
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