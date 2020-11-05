Полиция просит помощи в поисках 22-летнего Марти
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 22-летнего Марти из Тарту.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 22-летнего Марти из Тарту.
Последний раз он выходил на контакт с родственниками три дня назад. В воскресенье утром он сказал друзьям, что едет к бабушке в Вильяндимаа. К бабушке он так и не приехал.
По предварительной информации, молодой человек может находиться и в Таллинне. Его мобильный телефон отключен.
Рост Марти 177 см, телосложение худощавое, волосы светлые короткие. Может быть одет в длинную куртку в разводах, синие брюки и темно-синие кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местоположении Марти, сообщить об этом по номеру 112 или имейлу louna@politsei.ee.
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