Полиция просит помощи в поисках 22-летнего Марти

Последний раз он выходил на контакт с родственниками три дня назад. В воскресенье утром он сказал друзьям, что едет к бабушке в Вильяндимаа. К бабушке он так и не приехал.

По предварительной информации, молодой человек может находиться и в Таллинне. Его мобильный телефон отключен.

Рост Марти 177 см, телосложение худощавое, волосы светлые короткие. Может быть одет в длинную куртку в разводах, синие брюки и темно-синие кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местоположении Марти, сообщить об этом по номеру 112 или имейлу louna@politsei.ee.