Полиция просит помощи в поисках 20-летнего молодого человека

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Полиция просит помощи в поисках пропавшего сегодня ночью 20-летнего Таави, который ушел из своего дома в деревне Таммессааре в волости Муствеэ в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся.