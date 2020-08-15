15.08.2020, 18:59

Полиция просит помощи в поисках 20-летнего молодого человека

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Полиция просит помощи в поисках 20-летнего молодого человека
POLITSEI

Полиция просит помощи в поисках пропавшего сегодня ночью 20-летнего Таави, который ушел из своего дома в деревне Таммессааре в волости Муствеэ в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся.

Рост молодого человека 160 см, телосложение среднее, волосы короткие каштановые.
Полиция отмечает, что его жизнь может находиться в опасности.

Всех, кто располагает информацией относительно местонахождения Таави, просят сообщить по номеру 112.

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