Полиция просит помощи в поисках 20-летнего молодого человека

Полиция просит помощи в поисках пропавшего сегодня ночью 20-летнего Таави, который ушел из своего дома в деревне Таммессааре в волости Муствеэ в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся.
Рост молодого человека 160 см, телосложение среднее, волосы короткие каштановые.
Полиция отмечает, что его жизнь может находиться в опасности.
Всех, кто располагает информацией относительно местонахождения Таави, просят сообщить по номеру 112.
Установлена истинная причина взрыва в Бейруте
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись
Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт