Полиция просит помощи в поисках 17-летней девушки

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Мийи, которая 20 июля должна была приехать в спецшколу в Тапа, но не сделала этого.
Девочка исчезала и раньше. Тогда ее находили в Тарту. Там она может находиться и сейчас, но не исключены и другие варианты.
Рост девушки около 165 см, телосложение среднее, волосы темные. Одета была также во все темное. Телефон она с собой не взяла, но постоянно появляется в социальных сетях и общается с подругами.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мийи, сообщить об это по номеру 112.
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