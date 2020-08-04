Полиция просит помощи в поисках 17-летней девушки

Девочка исчезала и раньше. Тогда ее находили в Тарту. Там она может находиться и сейчас, но не исключены и другие варианты.

Рост девушки около 165 см, телосложение среднее, волосы темные. Одета была также во все темное. Телефон она с собой не взяла, но постоянно появляется в социальных сетях и общается с подругами.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мийи, сообщить об это по номеру 112.