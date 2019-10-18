18.10.2019, 15:14

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы

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Полиция просит помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы
Politsei

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы, которая ушла из дома в Тудулинна 13 октября и до сих пор не вернулась.

Полицейские общались с ее знакомыми и близкими, проверили места, где она могла находиться, по поиски не принесли результатов. Мобильный телефон Анны-Лийзы выключен.

У полиции есть основание полагать, что девушка может находиться в Таллинне в обществе молодого человека.

Всех, кто видел Анну-Лийзу после 13 октября или знает, где она может находиться, просим связаться с полицией по номерам 53472549 или 112.

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