Полиция просит помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы

Полицейские общались с ее знакомыми и близкими, проверили места, где она могла находиться, по поиски не принесли результатов. Мобильный телефон Анны-Лийзы выключен.

У полиции есть основание полагать, что девушка может находиться в Таллинне в обществе молодого человека.

Всех, кто видел Анну-Лийзу после 13 октября или знает, где она может находиться, просим связаться с полицией по номерам 53472549 или 112.