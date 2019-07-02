Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы из Силламяэ
Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и до сих под не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей девушке сегодня.
Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и до сих под не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей девушке сегодня.
У Элизы нет при себе мобильного телефона, и близкие не могут с ней связаться уже несколько дней. Она может находиться в Силламяэ или Нарве. Информация о пропавшей девушке передана всем патрулям в данном регионе, а молодежный полицейский общается с ее близкими, чтобы установить возможное местонахождение Элизы.
Ее рост 160 см, она стройного телосложения. У нее длинные каштановые волосы. На Элизе могут быть синие джинсы, белые кроссовки и голубая куртка.
Всех, кто видел Элизу в последние дни или знает, где она может находиться, просят позвонить на номер 112.
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