15.11.2020, 16:46

Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

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EST 74
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки
Erakogu

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Маргит-Мерилин, которая пропала в Валга 13 ноября.

Девочка сбежала из семейного дома и до сих пор не вернулась. Ни ее мать, ни друзья не знают, где она находится. Мобильный телефон девушки отключен, в социальных сетях она не появлялась. Предположительно она может находиться в Тартумаа или Валгамаа.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргит-Мерилин, сообщить об этом по номеру 112.

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