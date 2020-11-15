Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Маргит-Мерилин, которая пропала в Валга 13 ноября.
Девочка сбежала из семейного дома и до сих пор не вернулась. Ни ее мать, ни друзья не знают, где она находится. Мобильный телефон девушки отключен, в социальных сетях она не появлялась. Предположительно она может находиться в Тартумаа или Валгамаа.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргит-Мерилин, сообщить об этом по номеру 112.
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