Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Кристо

Последний раз он выходил на связь 16 апреля, когда отправился в Вильняди в школу, куда в итоге так и не доехал.

Кристо высокого роста, у него темные волосы и среднее телосложение. Уходя из дома, он был одет в темно-синюю куртку, темные джинсы и черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Кристо или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 5352 4912 или 112.