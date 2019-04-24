24.04.2019, 16:05
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Кристо
Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Кристо, который 16 апреля ушел из своего дома в волости Тори в Пярнумаа и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Кристо, который 16 апреля ушел из своего дома в волости Тори в Пярнумаа и до сих пор не вернулся.
Последний раз он выходил на связь 16 апреля, когда отправился в Вильняди в школу, куда в итоге так и не доехал.
Кристо высокого роста, у него темные волосы и среднее телосложение. Уходя из дома, он был одет в темно-синюю куртку, темные джинсы и черные кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Кристо или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 5352 4912 или 112.
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